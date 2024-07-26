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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為160.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.74元，其中最高估值1.97元，最低估值1.22元，預估目標價為160.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)1.852.352.75
最低值1.22(1.22)0.951.181.84
平均值1.69(1.67)1.291.662.23
中位數1.74(1.71)1.261.552.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.42億65.87億75.91億82.93億
最低值54.74億56.52億60.32億64.13億
平均值55.80億60.32億66.06億72.97億
中位數55.81億60.09億65.57億73.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.351.005.941.113.00
營業收入32.09億39.04億44.28億46.92億54.77億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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