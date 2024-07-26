鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為160.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.74元，其中最高估值1.97元，最低估值1.22元，預估目標價為160.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|1.85
|2.35
|2.75
|最低值
|1.22(1.22)
|0.95
|1.18
|1.84
|平均值
|1.69(1.67)
|1.29
|1.66
|2.23
|中位數
|1.74(1.71)
|1.26
|1.55
|2.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.42億
|65.87億
|75.91億
|82.93億
|最低值
|54.74億
|56.52億
|60.32億
|64.13億
|平均值
|55.80億
|60.32億
|66.06億
|72.97億
|中位數
|55.81億
|60.09億
|65.57億
|73.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|營業收入
|32.09億
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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