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鉅亨速報

盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大跌2.78%，報214.2美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:30


特斯拉(TSLA-US)截至台北時間26日22:15股價下跌6.12美元，報214.20美元，跌幅2.78%，成交量14,491,143（股），盤中最高價219.09美元、最低價214.09美元。

美股指數盤中表現

特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.89%
  • 近 1 月：+0.03%
  • 近 3 月：+22.92%
  • 近 6 月：+14.77%
  • 今年以來：-11.33%

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美股美股盤中特斯拉

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道瓊指數41288.820.28%
NASDAQ17705.083-0.97%
費城半導體5123.533-2.01%
特斯拉213.2-3.23%

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