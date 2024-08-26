盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大跌2.78%，報214.2美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:30
特斯拉(TSLA-US)截至台北時間26日22:15股價下跌6.12美元，報214.20美元，跌幅2.78%，成交量14,491,143（股），盤中最高價219.09美元、最低價214.09美元。
美股指數盤中表現
特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.89%
- 近 1 月：+0.03%
- 近 3 月：+22.92%
- 近 6 月：+14.77%
- 今年以來：-11.33%
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