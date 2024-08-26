盤後速報 - 盛弘(8403)次交易(27)日除權息0.8元，參考價30.53元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
盛弘(8403-TW)次交易(27)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.4元，合計股利0.8元。
首日參考價為30.53元，相較今日收盤價32.15元，權息值合計為1.62元，股息殖利率1.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|32.15
|0.4
|1.24%
|0.4
|2023/08/29
|35.05
|0.5
|1.43%
|0.5
|2022/08/30
|37.9
|0.5
|1.32%
|0.5
|2021/09/16
|29.65
|0.5
|1.69%
|0.5
|2020/09/04
|39.45
|0.0
|0.0%
|0.4939
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