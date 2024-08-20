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鉅亨速報

盤後速報 - 盛弘(8403)下週(8月27日)除權息0.8元，預估參考價30.58元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:05


盛弘(8403-TW)下週(8月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.4元，合計股利0.8元。

以今日(8月20日)收盤價32.20元計算，預估參考價為30.58元，權息值合計為1.62元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

盛弘(8403-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥批發業。租賃業。管理顧問業。近5日股價上漲3.87%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 32.20 0.4 1.24% 0.4
2023/08/29 35.05 0.5 1.43% 0.5
2022/08/30 37.9 0.5 1.32% 0.5
2021/09/16 29.65 0.5 1.69% 0.5
2020/09/04 39.45 0.0 0.0% 0.4939

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