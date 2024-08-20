盤後速報 - 盛弘(8403)下週(8月27日)除權息0.8元，預估參考價30.58元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:05
盛弘(8403-TW)下週(8月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.4元，合計股利0.8元。
以今日(8月20日)收盤價32.20元計算，預估參考價為30.58元，權息值合計為1.62元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
盛弘(8403-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥批發業。租賃業。管理顧問業。近5日股價上漲3.87%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|32.20
|0.4
|1.24%
|0.4
|2023/08/29
|35.05
|0.5
|1.43%
|0.5
|2022/08/30
|37.9
|0.5
|1.32%
|0.5
|2021/09/16
|29.65
|0.5
|1.69%
|0.5
|2020/09/04
|39.45
|0.0
|0.0%
|0.4939
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