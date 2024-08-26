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鉅亨速報

盤後速報 - 泰藝(8289)次交易(27)日除息1元，參考價28.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06


泰藝(8289-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為28.3元，相較今日收盤價29.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 29.30 1.0 3.41% 0.0
2023/08/25 37.45 3.5 9.35% 0.0
2022/08/26 41.35 2.1 5.08% 0.0
2021/09/14 31.35 0.12 0.38% 0.0
2019/07/11 12.15 0.4 3.29% 0.0

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