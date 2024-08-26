盤後速報 - 泰藝(8289)次交易(27)日除息1元，參考價28.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
泰藝(8289-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為28.3元，相較今日收盤價29.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|29.30
|1.0
|3.41%
|0.0
|2023/08/25
|37.45
|3.5
|9.35%
|0.0
|2022/08/26
|41.35
|2.1
|5.08%
|0.0
|2021/09/14
|31.35
|0.12
|0.38%
|0.0
|2019/07/11
|12.15
|0.4
|3.29%
|0.0
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