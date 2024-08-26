search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 騰雲(6870)次交易(27)日除權0.5元，參考價212.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06


騰雲(6870-TW)次交易(27)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

首日參考價為212.38元，相較今日收盤價223.00元，權值合計為10.62元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 223.00 0.0 0.0% 0.5
2024/06/24 193.5 3.3 1.71% 0.0
2023/06/28 151.5 3.0 1.98% 0.0
2022/08/31 147.5 2.2222 1.51% 0.8889

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
騰雲2231.36%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長下影

中強短弱
騰雲

64.29%

勝率

#A型反轉

中強短弱
騰雲

64.29%

勝率

延伸閱讀


Empty