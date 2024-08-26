盤後速報 - 騰雲(6870)次交易(27)日除權0.5元，參考價212.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
騰雲(6870-TW)次交易(27)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為212.38元，相較今日收盤價223.00元，權值合計為10.62元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|223.00
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/06/24
|193.5
|3.3
|1.71%
|0.0
|2023/06/28
|151.5
|3.0
|1.98%
|0.0
|2022/08/31
|147.5
|2.2222
|1.51%
|0.8889
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