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鉅亨速報

盤後速報 - 南俊國際(6584)次交易(27)日除息1元，參考價185.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06


南俊國際(6584-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為185.0元，相較今日收盤價186.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 186.00 1.0002 0.54% 0.0
2023/06/20 70.3 1.0692 1.52% 0.0
2022/09/12 65.0 0.8975 1.38% 0.0
2020/06/30 36.4 0.6 1.65% 0.0
2019/09/18 35.8 0.6 1.68% 0.0

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