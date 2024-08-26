盤後速報 - 南俊國際(6584)次交易(27)日除息1元，參考價185.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
南俊國際(6584-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為185.0元，相較今日收盤價186.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|186.00
|1.0002
|0.54%
|0.0
|2023/06/20
|70.3
|1.0692
|1.52%
|0.0
|2022/09/12
|65.0
|0.8975
|1.38%
|0.0
|2020/06/30
|36.4
|0.6
|1.65%
|0.0
|2019/09/18
|35.8
|0.6
|1.68%
|0.0
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