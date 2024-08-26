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鉅亨速報

盤後速報 - 三商(2905)次交易(27)日除息0.2元，參考價20.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


三商(2905-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為20.05元，相較今日收盤價20.25元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 20.25 0.2 0.99% 0.0
2022/09/08 17.2 1.0 5.81% 0.1
2021/08/16 23.2 1.0 4.31% 0.0
2020/08/05 30.0 1.0 3.33% 1.0
2019/09/02 18.25 0.5 2.74% 0.0

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