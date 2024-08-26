盤後速報 - 三商(2905)次交易(27)日除息0.2元，參考價20.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
三商(2905-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為20.05元，相較今日收盤價20.25元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|20.25
|0.2
|0.99%
|0.0
|2022/09/08
|17.2
|1.0
|5.81%
|0.1
|2021/08/16
|23.2
|1.0
|4.31%
|0.0
|2020/08/05
|30.0
|1.0
|3.33%
|1.0
|2019/09/02
|18.25
|0.5
|2.74%
|0.0
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