盤後速報 - 超豐(2441)次交易(27)日除息2.5元，參考價60.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
超豐(2441-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為60.3元，相較今日收盤價62.80元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|62.80
|2.5
|3.98%
|0.0
|2023/08/29
|59.5
|3.7
|6.22%
|0.0
|2022/08/25
|65.3
|5.0
|7.66%
|0.0
|2021/08/26
|91.0
|3.1
|3.41%
|0.0
|2020/08/26
|52.9
|2.3
|4.35%
|0.0
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