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鉅亨速報

盤後速報 - 超豐(2441)次交易(27)日除息2.5元，參考價60.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


超豐(2441-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為60.3元，相較今日收盤價62.80元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 62.80 2.5 3.98% 0.0
2023/08/29 59.5 3.7 6.22% 0.0
2022/08/25 65.3 5.0 7.66% 0.0
2021/08/26 91.0 3.1 3.41% 0.0
2020/08/26 52.9 2.3 4.35% 0.0

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