盤後速報 - 環科(2413)次交易(27)日除息0.2元，參考價21.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
環科(2413-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.9%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|22.15
|0.2
|0.9%
|0.0
|2023/11/17
|27.0
|0.5
|1.85%
|0.0
|2016/08/03
|12.6
|0.5
|3.97%
|0.0
|2011/07/12
|14.3
|0.5
|3.5%
|0.0
|2008/08/05
|9.5600004
|0.25351071
|2.65%
|0.25
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