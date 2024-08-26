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鉅亨速報

盤後速報 - 環科(2413)次交易(27)日除息0.2元，參考價21.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


環科(2413-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.9%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 22.15 0.2 0.9% 0.0
2023/11/17 27.0 0.5 1.85% 0.0
2016/08/03 12.6 0.5 3.97% 0.0
2011/07/12 14.3 0.5 3.5% 0.0
2008/08/05 9.5600004 0.25351071 2.65% 0.25

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