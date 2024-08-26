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鉅亨速報

盤後速報 - 精華(1565)次交易(27)日除息7元，參考價174.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


精華(1565-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為174.5元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為7.0元，股息殖利率3.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 181.50 7.0 3.86% 0.0
2023/08/18 208.5 13.5 6.47% 0.0
2022/08/22 278.0 15.0 5.4% 0.0
2021/08/30 349.5 12.0 3.43% 0.0
2020/09/03 293.0 18.0 6.14% 0.0

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