盤後速報 - 精華(1565)次交易(27)日除息7元，參考價174.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
精華(1565-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為174.5元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為7.0元，股息殖利率3.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|181.50
|7.0
|3.86%
|0.0
|2023/08/18
|208.5
|13.5
|6.47%
|0.0
|2022/08/22
|278.0
|15.0
|5.4%
|0.0
|2021/08/30
|349.5
|12.0
|3.43%
|0.0
|2020/09/03
|293.0
|18.0
|6.14%
|0.0
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