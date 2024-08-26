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鉅亨速報

盤後速報 - 安倉(5548)下週(9月2日)除權息1.5元，預估參考價34.78元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


安倉(5548-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.25元，股票股利0.25元，合計股利1.5元。

以今日(8月26日)收盤價36.90元計算，預估參考價為34.78元，權息值合計為2.12元，股息殖利率3.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

安倉(5548-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬公共工程。近5日股價下跌0.41%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 36.90 1.25 3.39% 0.25
2023/06/29 20.6 1.25 6.07% 0.0

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安倉36.90.54%

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