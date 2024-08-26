盤後速報 - 安倉(5548)下週(9月2日)除權息1.5元，預估參考價34.78元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
安倉(5548-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.25元，股票股利0.25元，合計股利1.5元。
以今日(8月26日)收盤價36.90元計算，預估參考價為34.78元，權息值合計為2.12元，股息殖利率3.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
安倉(5548-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬公共工程。近5日股價下跌0.41%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|36.90
|1.25
|3.39%
|0.25
|2023/06/29
|20.6
|1.25
|6.07%
|0.0
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