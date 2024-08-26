盤後速報 - 光罩(2338)下週(9月2日)除息1.5元，預估參考價62.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
光罩(2338-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月26日)收盤價63.60元計算，預估參考價為62.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
光罩(2338-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光罩之研究.發展.製造及銷售.。提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務.。近5日股價上漲0.16%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|63.60
|1.5
|2.36%
|0.0
|2023/07/20
|79.3
|2.5
|3.15%
|0.0
|2022/08/17
|78.0
|2.0
|2.56%
|0.0
|2021/07/27
|111.5
|1.5
|1.35%
|0.0
|2020/07/09
|28.9
|1.0
|3.46%
|0.0
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