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鉅亨速報

盤後速報 - 光罩(2338)下週(9月2日)除息1.5元，預估參考價62.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


光罩(2338-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月26日)收盤價63.60元計算，預估參考價為62.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

光罩(2338-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光罩之研究.發展.製造及銷售.。提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務.。近5日股價上漲0.16%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 63.60 1.5 2.36% 0.0
2023/07/20 79.3 2.5 3.15% 0.0
2022/08/17 78.0 2.0 2.56% 0.0
2021/07/27 111.5 1.5 1.35% 0.0
2020/07/09 28.9 1.0 3.46% 0.0

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