IBM中國證實：徹底關閉中國研發部門 受影響員工超過1,000人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 13:23

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IBM 中國周一（26 日）證實，將徹底關閉中國研發部門，受影響員工人數超過 1,000 人，此次研發部門被關閉，是 IBM(IBM-US) 在中國 40 年發展歷史上的重大轉折點。

據《第一財經》報導，IBM 中國在聲明中表示：「IBM 會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支持的能力。」

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IBM 中國提到，中國企業，尤其是民營企業，越來越重視抓住混合雲和人工智慧（AI）技術帶來的機遇，而 IBM 在中國的本地戰略重點，則是運用 IBM 中國在技術和咨詢方面的豐富經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助中國客戶共創符合需求的解決方案。

IBM 強調，未來將轉向服務中國的民營企業，以及部分在中國的跨國企業。金融、能源等關鍵領域的大型國企，是過去 IBM 最重要的客戶。

此次研發部門關閉，涉及的業務線主要有兩條，一個是 IBM 中國開發中心（CDL），另一個是 IBM 中國系統中心（CSL），主要負責研發和測試。IBM 將為相關員工提供「N+3」賠償。

一位 IBM 中國老員工感慨萬千：「今天北京一直在下雨，作為在公司服務了幾十年的員工，走到今天，實在讓人感到可惜。」

不過，也有業界人士表示，這個消息並不意外。一位曾經在 IBM 中國工作近 20 年的某 AI 新創公司創始人說：「IBM 研發撤出中國的事情，對我們來講並不意外，我在 IBM 的 20 年見證了一個時代的啟航，經歷過輝煌，現在又處於歷史的轉折期，這些在企業的發展周期中都是正常的，也給行業有所警示。」

一位曾在多家美國軟體行業企業工作過的資深人士也指出：「其實 IBM 很多年前研發就已經全部在美國進行了，中國這次涉及的只能說是測試人員，不能成為真正意義上的研發人員。」