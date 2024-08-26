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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至59元，預估目標價為1440元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由58.62元上修至59元，其中最高估值62.02元，最低估值54.57元，預估目標價為1440元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值62.02(62.02)71.2282.91
最低值54.57(42.62)52.855.3
平均值58.69(57.45)62.0265.69
中位數59(58.62)61.3662.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,556,70014,189,42015,800,850
最低值9,708,00010,829,05011,277,400
平均值10,020,23012,040,49013,126,880
中位數9,959,51011,695,00012,714,630

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS28.3842.5621.7512.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,762,9717,798,6316,341,9894,801,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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