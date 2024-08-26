獲中國移動投資 榮耀上市之路再進一步

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 07:33

‌



針對中國移動投資榮耀的消息，榮耀表示，始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構。中國移動通信公司投資榮耀，是在個人及家庭終端市場創新上具有良好協同效應的財務投資。

據《科創板日報》周日（25 日）報導，榮耀說，作為智慧終端領域的企業，榮耀擁有豐富產品組合，而中國移動在渠道資源、用戶資源上具有優勢。 雙方在面向消費者的綜合解決方案創新、中國市場、高端用戶拓展等業務領域，有廣闊合作空間。

‌



不久前，針對上市進程，榮耀表示，計劃第四季啟動相應股份制改革，並在之後適時啟動 IPO 流程。榮耀在相應過程中會揭露相關財務數據，並會持續多元化股權結構。

2023 年 11 月，榮耀宣告擬籌劃上市，且透過首發上市的方式，登陸資本市場。

天眼查的資料顯示，榮耀的股東數已有 15 家，包括地方國資、產業鏈供應商、第三方資本等，架構較為多元化。榮耀手機螢幕供應商之一京東方集團，以及中東背景的外資企業 Smart Interaction1 Holding Spv Rsc Ltd 都有入股。

此次榮耀新增中國移動入股，雙方暫未透露投資額度和股權比重。

作為中國電信產業領頭羊，對手機廠商而言，中國移動的用戶資源，顯然具有較高價值。財報顯示，2024 年上半年中國移動個人市場收入達人民幣 2,552 億元；移動客戶突破 10 億戶，淨增 926 萬戶，其中 5G 網路客戶達到 5.14 億戶，淨增 0.49 億戶，滲透率達到 51.4%。

此外，中國移動旗下終端公司是中國國內銷售規模最大的終端代理商，其渠道覆蓋全國 31 個省中國移動自有營業廳、大型連鎖賣場、手機專賣店、網上商城。