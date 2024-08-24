〈熱門股〉共信-KY旗下PTS進軍寵物市場 跌深反彈周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-24 11:08

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共信 - KY(6617-TW) 旗下靶向腫瘤消融新藥 PTS 跨物種癌症用藥具發展潛力，也於 7 月底送出台灣藥證申請，正式進軍寵物市場，激勵共信 - KY 股價跌深反彈，周漲逾 2 成。

共信 - KY 本周漲幅達 24.75%，股價從周一 (19 日) 的 103 元，一路上攻至周五 (23 日) 的 126 元，除了站穩 5 日線，也站上月線。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計賣超 321 張。

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共信 - KY 提到，從申請到取得許可時間約需 6 至 10 個月，因此 7 月底送出藥證申請後，最快在明年上半年取得藥證。法人也看好未來寵物癌症的市場潛力，在靶向腫瘤消融新藥 PTS 成功上市銷售後，可望為共信 - KY 營運再添動能。