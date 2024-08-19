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鉅亨速報

盤後速報 - 宏齊(6168)下週(8月26日)除息0.5元，預估參考價21.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


宏齊(6168-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月19日)收盤價21.75元計算，預估參考價為21.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏齊(6168-TW)所屬產業為光電業，主要業務為表面黏著發光二極體之生產與銷售。近5日股價上漲4.07%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 21.75 0.5 2.3% 0.0
2023/08/29 26.0 1.5022 5.78% 0.0
2022/08/26 21.2 1.5 7.08% 0.0
2021/08/27 27.75 0.7 2.52% 0.0
2019/08/28 14.25 1.0 7.02% 0.0

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集中市場加權指數22409.630.27%
宏齊21.750.00%

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加權指數法興(售) 槓桿8.02

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