盤後速報 - 加捷生醫(4109)次交易(26)日除息0.5元，參考價31.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
加捷生醫(4109-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為31.45元，相較今日收盤價31.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|31.95
|0.5
|1.56%
|0.0
|2017/09/05
|18.950001
|0.08
|0.42%
|0.4
|2016/09/12
|21.799999
|0.2
|0.92%
|0.3
|2015/09/14
|23.75
|0.2014
|0.85%
|0.4028
|2014/09/24
|26.6
|0.28898113
|1.09%
|0.0
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