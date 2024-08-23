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鉅亨速報

盤後速報 - 加捷生醫(4109)次交易(26)日除息0.5元，參考價31.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


加捷生醫(4109-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為31.45元，相較今日收盤價31.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 31.95 0.5 1.56% 0.0
2017/09/05 18.950001 0.08 0.42% 0.4
2016/09/12 21.799999 0.2 0.92% 0.3
2015/09/14 23.75 0.2014 0.85% 0.4028
2014/09/24 26.6 0.28898113 1.09% 0.0

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