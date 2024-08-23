search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 佳醫(4104)次交易(26)日除權0.5元，參考價87.24元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


佳醫(4104-TW)次交易(26)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

首日參考價為87.24元，相較今日收盤價91.60元，權值合計為4.37元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 91.60 0.0 0.0% 0.5
2024/04/19 94.6 3.8 4.02% 0.0
2023/08/28 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/11 102.0 3.65 3.58% 0.0
2022/08/30 68.5 0.0 0.0% 0.5

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
佳醫91.6-0.22%

延伸閱讀


Empty