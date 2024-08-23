盤後速報 - 佳醫(4104)次交易(26)日除權0.5元，參考價87.24元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
佳醫(4104-TW)次交易(26)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為87.24元，相較今日收盤價91.60元，權值合計為4.37元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|91.60
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/04/19
|94.6
|3.8
|4.02%
|0.0
|2023/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/11
|102.0
|3.65
|3.58%
|0.0
|2022/08/30
|68.5
|0.0
|0.0%
|0.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股震盪整理下，多元題材最飆，生技、綠能誰最強?
- 佳醫:本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告
- 佳醫7月營收6.49億元年增5.01% 1—7月達48.51億元
- 盤後速報 - 佳醫(4104)下週(8月26日)除權0.5元，預估參考價87.24元
上一篇
下一篇