盤後速報 - 佳醫(4104)下週(8月26日)除權0.5元，預估參考價87.24元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
佳醫(4104-TW)下週(8月26日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(8月19日)收盤價91.60元計算，預估參考價為87.24元，權值合計為4.37元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳醫(4104-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血液透析相關醫療耗材。外科設備及耗材, 血袋, 造口。健康家電及保養品系列產品。近5日股價上漲5.49%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|91.60
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/04/19
|94.6
|3.8
|4.02%
|0.0
|2023/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/11
|102.0
|3.65
|3.58%
|0.0
|2022/08/30
|68.5
|0.0
|0.0%
|0.5
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