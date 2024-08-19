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鉅亨速報

盤後速報 - 佳醫(4104)下週(8月26日)除權0.5元，預估參考價87.24元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


佳醫(4104-TW)下週(8月26日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(8月19日)收盤價91.60元計算，預估參考價為87.24元，權值合計為4.37元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳醫(4104-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血液透析相關醫療耗材。外科設備及耗材, 血袋, 造口。健康家電及保養品系列產品。近5日股價上漲5.49%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 91.60 0.0 0.0% 0.5
2024/04/19 94.6 3.8 4.02% 0.0
2023/08/28 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/11 102.0 3.65 3.58% 0.0
2022/08/30 68.5 0.0 0.0% 0.5

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