盤後速報 - 恩德(1528)次交易(26)日除息0.1元，參考價13.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
恩德(1528-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為13.45元，相較今日收盤價13.55元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|13.55
|0.1
|0.74%
|0.0
|2023/08/25
|12.45
|0.1
|0.8%
|0.0
|2022/08/25
|10.9
|0.1
|0.92%
|0.0
|2021/08/26
|10.75
|0.1
|0.93%
|0.0
|2020/09/25
|8.08
|0.1042
|1.29%
|0.0
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