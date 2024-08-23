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鉅亨速報

盤後速報 - 恩德(1528)次交易(26)日除息0.1元，參考價13.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


恩德(1528-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為13.45元，相較今日收盤價13.55元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 13.55 0.1 0.74% 0.0
2023/08/25 12.45 0.1 0.8% 0.0
2022/08/25 10.9 0.1 0.92% 0.0
2021/08/26 10.75 0.1 0.93% 0.0
2020/09/25 8.08 0.1042 1.29% 0.0

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