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鉅亨速報

盤後速報 - 恩德(1528)下週(8月26日)除息0.1元，預估參考價13.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


恩德(1528-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(8月19日)收盤價14.00元計算，預估參考價為13.9元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

恩德(1528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。近5日股價上漲5.28%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 14.00 0.1 0.71% 0.0
2023/08/25 12.45 0.1 0.8% 0.0
2022/08/25 10.9 0.1 0.92% 0.0
2021/08/26 10.75 0.1 0.93% 0.0
2020/09/25 8.08 0.1042 1.29% 0.0

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