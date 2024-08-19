盤後速報 - 恩德(1528)下週(8月26日)除息0.1元，預估參考價13.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
恩德(1528-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(8月19日)收盤價14.00元計算，預估參考價為13.9元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
恩德(1528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。近5日股價上漲5.28%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|14.00
|0.1
|0.71%
|0.0
|2023/08/25
|12.45
|0.1
|0.8%
|0.0
|2022/08/25
|10.9
|0.1
|0.92%
|0.0
|2021/08/26
|10.75
|0.1
|0.93%
|0.0
|2020/09/25
|8.08
|0.1042
|1.29%
|0.0
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