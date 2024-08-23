盤後速報 - 神準(3558)下週(8月30日)除息4元，預估參考價160.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
神準(3558-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(8月23日)收盤價164.00元計算，預估參考價為160.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
神準(3558-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路系統產品與服務(Wi-Fi)之設計開發、製造及買賣。有線網路系統產品與服務(Switch)之設計開發、製造及買賣。企業無線通訊系統產品之設計開發、製造及買賣。近5日股價上漲10.33%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/30
|164.00
|4.0
|2.44%
|0.0
|2023/09/12
|266.0
|5.0
|1.88%
|0.0
|2022/08/11
|232.0
|3.0
|1.29%
|0.0
|2021/08/31
|96.3
|4.0
|4.15%
|0.0
|2020/07/08
|114.5
|5.2
|4.54%
|0.0
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