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鉅亨速報

盤後速報 - 神準(3558)下週(8月30日)除息4元，預估參考價160.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


神準(3558-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(8月23日)收盤價164.00元計算，預估參考價為160.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

神準(3558-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路系統產品與服務(Wi-Fi)之設計開發、製造及買賣。有線網路系統產品與服務(Switch)之設計開發、製造及買賣。企業無線通訊系統產品之設計開發、製造及買賣。近5日股價上漲10.33%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 164.00 4.0 2.44% 0.0
2023/09/12 266.0 5.0 1.88% 0.0
2022/08/11 232.0 3.0 1.29% 0.0
2021/08/31 96.3 4.0 4.15% 0.0
2020/07/08 114.5 5.2 4.54% 0.0

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神準164-2.38%

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