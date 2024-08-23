盤後速報 - 天擎(6708)下週(8月30日)除息0.4元，預估參考價40.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
天擎(6708-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(8月23日)收盤價40.85元計算，預估參考價為40.45元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
天擎(6708-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計、製造、測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究、開發及銷售。各類標案的無線系統整合及雲端服務業務。近5日股價上漲0.25%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/30
|40.85
|0.4
|0.98%
|0.0
|2023/09/06
|48.15
|0.9
|1.87%
|0.0
|2022/08/09
|70.5
|0.75
|1.06%
|0.0
|2021/08/02
|107.5
|0.5
|0.47%
|0.5
|2020/08/27
|44.8
|0.08
|0.18%
|0.2
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