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鉅亨速報

盤後速報 - 天擎(6708)下週(8月30日)除息0.4元，預估參考價40.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


天擎(6708-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(8月23日)收盤價40.85元計算，預估參考價為40.45元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

天擎(6708-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計、製造、測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究、開發及銷售。各類標案的無線系統整合及雲端服務業務。近5日股價上漲0.25%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 40.85 0.4 0.98% 0.0
2023/09/06 48.15 0.9 1.87% 0.0
2022/08/09 70.5 0.75 1.06% 0.0
2021/08/02 107.5 0.5 0.47% 0.5
2020/08/27 44.8 0.08 0.18% 0.2

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集中市場加權指數22158.050.04%

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