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鉅亨速報

盤後速報 - 美律(2439)下週(8月30日)除息4.15元，預估參考價132.85元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


美律(2439-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.15元。

以今日(8月23日)收盤價137.00元計算，預估參考價為132.85元，息值合計為4.15元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

美律(2439-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。近5日股價上漲3.45%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 137.00 4.14865 3.03% 0.0
2023/08/31 90.1 4.47326 4.96% 0.0
2022/08/25 83.4 3.9708 4.76% 0.0
2021/08/25 103.5 5.0681 4.9% 0.0
2020/08/27 165.0 7.7049 4.67% 0.0

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美律1370.74%

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