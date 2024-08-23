盤後速報 - 美律(2439)下週(8月30日)除息4.15元，預估參考價132.85元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
美律(2439-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.15元。
以今日(8月23日)收盤價137.00元計算，預估參考價為132.85元，息值合計為4.15元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
美律(2439-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。近5日股價上漲3.45%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/30
|137.00
|4.14865
|3.03%
|0.0
|2023/08/31
|90.1
|4.47326
|4.96%
|0.0
|2022/08/25
|83.4
|3.9708
|4.76%
|0.0
|2021/08/25
|103.5
|5.0681
|4.9%
|0.0
|2020/08/27
|165.0
|7.7049
|4.67%
|0.0
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