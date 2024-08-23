聖州8/28掛牌價58元登興櫃 年底屏東廠啟用帶動營運創高峰

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 17:55

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汽車內外飾件製造商聖州企業 (7764-TW) 今 (23) 日宣布，將於 8 月 28 日正式登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股 58 元，公司以「立體汽車踏墊」及止滑技術「Maxpider®」為主力產品，近年來積極布局全球市場，聖州董事長楊明舜表示近年來業績表現亮眼，連續三年營收成長，隨著年底屏東廠營運，業績有望再創高峰。

聖州企業成立於 1985 年，專注於汽車內外飾件的開發及製造。聖州董事長楊明舜表示，聖州採取「全程一條龍」的經營模式，從原料研發、模具製造到產品生產及品牌行銷，全面掌控產品品質與品牌發展，目前，公司已在台灣、中國、美國、泰國和馬來西亞設立營運據點，並計劃於 2024 年第四季在日本設立子公司。

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楊明舜表示，聖州企業不僅專注於汽車踏墊，近年來還將產品線擴展至戶外露營裝備，開發了具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等產品。

聖州財務長楊瑜婷表示，公司連續三年營收成長：2021 年營收 7.17 億元，2022 年成長至 7.62 億元，2023 年更大幅增長至 9.16 億元，年增率達 20.2%。2024 年上半年營收達 3.7 億元，稅後淨利近 6,900 萬元，毛利率超過 70%。

為因應全球市場擴充，聖州企業斥資 14 億元於屏東大慶工業區興建新廠，預計 2024 年底啟用。新廠將導入智慧化生產流程，全面提升生產效率。楊明舜強調，新廠每條生產線年產值可達 10-12 億元，未來可擴充至 5 條線，為公司長期成長奠定基礎。

在市場策略上，聖州企業積極發展直接面向消費者（D2C）的業務模式。2023 年，D2C 業務已占公司總營收的 33%，較 2019 年的 6% 大幅提升。公司計劃持續加強數位行銷，提高品牌知名度。

展望未來，聖州企業將重點布局美國市場，目前美國業務已占集團營收 40%，預期未來在美國市場將有顯著成長。此外，公司也計劃拓展日本市場，預計日本將成為繼美國、台灣之後的第三大市場。

楊明舜表示，公司表示今年獲利趨勢將比去年好，但由於為了準備上市而增加了相關費用支出，短期內可能會對獲利造成一定影響。不過，公司預期下半年的表現會優於上半年，主要是受惠於第四季到隔年一月的傳統旺季效應，預計屏東廠將有兩條產線啟動，可以挹注公司營收。

聖州企業也揭露了未來的資本支出計劃，表示除了屏東新廠的投資外，公司每年例行性的資本支出約為營業額的 2%。這些投資主要用於研發、專利申請以及新產品開發等領域。