17小時迅速落幕！加拿大政府火速介入協調罷工停運 兩大鐵路公司恢復營運

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 12:27

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加拿大最大兩家鐵路公司和加拿大卡車司機工會鐵路分會 (TCRC) 未能在周三 (21 日) 達成協議，在當地時間周四 (22 日) 開始停止運輸，為該國歷史首見，但加國政府在經濟恐受重創前迅速介入協調，結束約 17 小時的罷工停運，避免數億美元的經濟損失。

加拿大勞工部長麥金農周四表示，根據《加拿大勞工法》第 107 條，已指示加拿大勞資關係委員會，協助各方解決集體協議中未完成的條款，透過實施最終、具約束力的仲裁。他也指示委員會將目前集體協議延期，直至簽訂新協議，加拿大國家鐵路公司 (CN) 和加拿大太平洋堪薩斯城公司 (CPKC) 要立即恢復營運。

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麥金農又宣布，決定要求兩鐵路公司與工會進行合約仲裁，解決勞資糾紛。集體談判過程最終取決於公司及工會，但罷工影響了所有加拿大人，已下令涉事兩大鐵路公司盡快結束罷工，恢復運作。

《路透社》、《加拿大廣播公司》跟《法新社》等外媒報導，加拿大國家鐵路公司 (CN) 和加拿大太平洋堪薩斯城公司 (CPKC) 未能在當地時間周三晚上 24 時與代表 9300 名機車工程師、列車員和車站員工的工會達成協定，兩家貨運巨頭於周四起停運。

但在加拿大政府火速介入仲裁下，CN 很快便宣佈將在當地時間周四下午 6 時結束罷工，CPKC 也表示，準備恢復旗下鐵路運作，重啟時間則待定。

這兩家公司的鐵道從大西洋伸延至太平洋沿岸，再向南進入美國，每天運載價值估計為 10 億加元 (約 239.5 億台幣) 的貨物，包括穀物和鉀肥、汽車和石油產品，以及木材等。

這兩家公司運送的貨物中，近三分之一需跨越加美交界，若罷工停運恐打亂美國農業、汽車業、房屋建造和能源業等產業的運營。停運或使得美國車廠難以取得在加拿大廠完工的引擎等組件；美國農夫可能會面臨肥料短缺。