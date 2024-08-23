鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至57.32元，預估目標價為4900元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.73元上修至57.32元，其中最高估值64.89元，最低估值48.22元，預估目標價為4900元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|64.89(64.89)
|100.79
|153.68
|最低值
|48.22(48.22)
|76.69
|109.1
|平均值
|56.54(56.03)
|87.56
|128.23
|中位數
|57.32(55.73)
|86.12
|126.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,107,700
|8,866,000
|13,046,000
|最低值
|4,781,660
|6,480,610
|8,993,140
|平均值
|5,597,860
|8,073,950
|11,332,850
|中位數
|5,727,070
|8,041,500
|11,481,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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