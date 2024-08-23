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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至57.32元，預估目標價為4900元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.73元上修至57.32元，其中最高估值64.89元，最低估值48.22元，預估目標價為4900元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值64.89(64.89)100.79153.68
最低值48.22(48.22)76.69109.1
平均值56.54(56.03)87.56128.23
中位數57.32(55.73)86.12126.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,107,7008,866,00013,046,000
最低值4,781,6606,480,6108,993,140
平均值5,597,8608,073,95011,332,850
中位數5,727,0708,041,50011,481,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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