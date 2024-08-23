投資組合多元化！加密貨幣資產管理公司正將目光投向下一個大咖數位代幣
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 09:03
為實現投資組合多元化，加密貨幣資產管理公司將目光投向下一個大咖數位代幣，且更關注於是否有透過加密貨幣實現投資組合多元化的其他方式。
自今年 1 月比特幣 (BTC) 現貨 ETF 取得成功，加上近日以太幣 (ETH) 也獲批上市後，許多加密貨幣愛好者猜測下一個被 ETF 包裝的數位代幣可能是 Solana，但在美國懷俄明州傑克森洞一場區塊鏈研討會上，資產經理們稱尋找下個貨幣的目的不僅於此。
富達投資數位資產管理主管 Cynthia Lo Bessette 說：「當我們思考如何讓投資人了解這個更廣泛的生態系統，不只是一個接一個的代幣，而是如何考慮構建投資組合，以及如何在這個不斷發展的生態系統中，創立代表不同代幣的風險部位。」
最近跟託管巨頭道富銀行合作開發交易產品的 Galaxy 資產管理全球主管 Steve Kurz 也說：「這不是關於下一個代幣，而是關於目前 75 個加密貨幣相關證券。事實上，全球都有期貨、選擇權、加密貨幣 ETF 跟各種交易工具。短短一年內就增加如此之多，讓我們可以開始制定積極的策略。」
例如，投資人在美國境外可購買 CoinShares 實體抵押的 Solana ETP。追蹤現貨比特幣價格的 ETF 於 2021 年在加拿大上市，遠早於它們在美國獲得批准。
對一些資產管理公司來說，除專注於單一世代代幣產品外，多元化的加密貨幣投資可能也是關鍵。
但若有新的加密貨幣相關證券進入市場，可能會給資產經理們一個改變這個標準並提高客戶期望值的機會。
Kurz 表示，主動管理將成為討論的一部分，差別在於創造了怎樣的投資策略，而非費用或擁有成本。「加密貨幣領域確實沒有真正的資產管理行業，在比特幣現貨 ETF 出現前，它一直是一個傳統的家庭工業。」
- 從零到一掌握加密世界 開啟財富之路！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 股債負相關性正在回歸 美債重新發揮避險作用
- VanEck執行長：比特幣到2050 年有望漲至290萬美元
- 以太幣現貨ETF交易首周流出3.4億美元
- 以太幣現貨ETF交易降溫 分析師：比特幣也歷經過「賣在事實」階段
下一篇