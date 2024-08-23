投資組合多元化！加密貨幣資產管理公司正將目光投向下一個大咖數位代幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 09:03

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自今年 1 月比特幣 (BTC) 現貨 ETF 取得成功，加上近日以太幣 (ETH) 也獲批上市後，許多加密貨幣愛好者猜測下一個被 ETF 包裝的數位代幣可能是 Solana，但在美國懷俄明州傑克森洞一場區塊鏈研討會上，資產經理們稱尋找下個貨幣的目的不僅於此。

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富達投資數位資產管理主管 Cynthia Lo Bessette 說：「當我們思考如何讓投資人了解這個更廣泛的生態系統，不只是一個接一個的代幣，而是如何考慮構建投資組合，以及如何在這個不斷發展的生態系統中，創立代表不同代幣的風險部位。」

最近跟託管巨頭道富銀行合作開發交易產品的 Galaxy 資產管理全球主管 Steve Kurz 也說：「這不是關於下一個代幣，而是關於目前 75 個加密貨幣相關證券。事實上，全球都有期貨、選擇權、加密貨幣 ETF 跟各種交易工具。短短一年內就增加如此之多，讓我們可以開始制定積極的策略。」

例如，投資人在美國境外可購買 CoinShares 實體抵押的 Solana ETP。追蹤現貨比特幣價格的 ETF 於 2021 年在加拿大上市，遠早於它們在美國獲得批准。

通常，財富管理機構通常建議小額配置比特幣或以太幣相關資產 1% 到 5%，如此較能減少受到加密貨幣波動性的影響。

但若有新的加密貨幣相關證券進入市場，可能會給資產經理們一個改變這個標準並提高客戶期望值的機會。