振大環球非洲大擴產未來三年營運爆發 明年Q2送件申請上市

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-22 18:57

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興櫃成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 今 (22) 日召開法說，在國際運動品牌大單挹注下，預估明年穩健成長，公司也在馬達加斯加大舉擴產，將推升 2026、2027 年營運迎來爆發，並規畫明年第二季申請上市、下半年掛牌。

振大環球表示，下半年營收可望較上半年成長 5 成，毛利率將維持水準，受惠國際品牌大單，將推升後續獲利表現，未來將持續增加高單價、大訂單的客戶，並藉由整合上下游供應鏈的產品，豐富多元化產品線。

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在設廠策略方面，振大環球表示，以出口免稅為考慮條件，越南對歐洲出貨速度最快，馬達加斯加廠對美國輸出免稅品。越南廠第三季稼動率滿載，第四季也會超過 9 成，越南廠也積極布局 ESG、建置太陽能發電，目前該廠用電有 45% 來自綠電。

馬達加斯加廠方面，振大環球表示，主要是客戶積極要求，因此將擴產 10 倍，新產能 2026 年第一季、第四季完全開出，2027 年起顯著增加營收，由於該國不受美中貿易戰關稅影響，因此，就算美國總統大選變天，對公司毛利率的影響僅個位數百分比。