歐盟外交事務主管：中歐貿易戰幾乎不可避免

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 17:20

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歐盟外交事務主管 Josep Borrell 最新表示，他認為中歐爆發貿易戰幾乎不可避免，他並堅稱貿易戰並非歐盟所願，但中歐貿易關係可能的加劇「符合事態發展的邏輯」。

Borrell 週二 (20 日) 在西班牙舉行的年度會議「Quo Vadis Europa」發表演講時說，歐盟不希望發生這樣的衝突，但無論如何它都可能發生。「我們不應天真，我們無意捲入與中國的貿易戰，但可能這不可避免。」

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下月即將卸任的他認為，當前的緊張局勢是中美之間發生的事情造成的「連鎖反應」。自 10 月起，Borrell 的職位將由愛沙尼亞總理 Kaja Kallas 接替。

歐盟在美國宣布對中國進口的電動車加徵 100% 關稅後，也在上月開始對中國電動車廠加徵反補貼的臨時關稅。

這位歐盟外交與安全政策最高代表還指出，歐洲不應與中國進行系統性對抗或遏制中國成長，「我們無法抵擋中國的崛起」。