鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為74.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.01元上修至5.14元，其中最高估值5.5元，最低估值5元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.5(5.36)
|5.83
|5.94
|5.36
|最低值
|5(5)
|4.78
|4.72
|5.02
|平均值
|5.17(5.05)
|5.18
|5.33
|5.19
|中位數
|5.14(5.01)
|5.14
|5.39
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.80億
|49.23億
|55.98億
|53.46億
|最低值
|46.11億
|46.77億
|46.93億
|51.36億
|平均值
|46.29億
|47.81億
|49.71億
|52.41億
|中位數
|46.24億
|47.89億
|49.59億
|52.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|2.25
|4.50
|0.34
|2.07
|營業收入
|6.23億
|26.51億
|41.00億
|43.93億
|45.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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