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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.01元上修至5.14元，其中最高估值5.5元，最低估值5元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.5(5.36)5.835.945.36
最低值5(5)4.784.725.02
平均值5.17(5.05)5.185.335.19
中位數5.14(5.01)5.145.395.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.80億49.23億55.98億53.46億
最低值46.11億46.77億46.93億51.36億
平均值46.29億47.81億49.71億52.41億
中位數46.24億47.89億49.59億52.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.092.254.500.342.07
營業收入6.23億26.51億41.00億43.93億45.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZM

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