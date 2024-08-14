耀登AI PC商機助攻天線業務成長 法說會8/21登場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-14 19:39

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射頻及測試設備廠耀登科技 (3138-TW) 將於 8 月 21 日舉行法人說明會，預計說明下半年營運策略與展望。耀登透露，AI PC 將帶動公司天線業務成長。

耀登表示，天線業務是公司核心成長動能。隨 AI PC 邁入元年，對高效能天線產品的需求顯著增長。公司預期 NB 天線模組的出貨量將保持成長，在市場上的佔有率可望持續擴大。

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在毫米波陣列天線模組（Antenna in Module, AIM）方面，今年的出貨量和專案進度較去年有所提升，所有訂單將按計劃順利完成出貨，美系電信商對產品的性能和交付速度表示肯定。低軌衛星地面接收設備部分，也隨著客戶整併後組織調整的告一段落，有望加速推進驗證時程。

此外，耀登代理的測試設備業務在上半年受全球手機市場需求疲軟影響，測試設備需求下滑，對公司整體營收增長造成壓力，將持續觀察市場變化，加強新市場與新客戶之開發，以確保在變動的環境中能夠維護營運之穩定。耀登將於下週的法人說明會，進一步說明下半年的營運策略與展望。