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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估上修至14.32元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 12:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.11元上修至14.32元，其中最高估值14.8元，最低估值13.9元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值14.8(14.61)15.516.1
最低值13.9(13.9)12.2513.45
平均值14.35(14.17)14.1114.56
中位數14.32(14.11)14.0514.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值108.27億120.90億116.27億
最低值102.30億102.03億104.90億
平均值105.34億109.43億111.07億
中位數104.85億108.94億112.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.033.406.6310.9012.36
營業收入72.24億70.78億87.90億102.76億99.95億

詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTOL

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