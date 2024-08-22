鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估上修至14.32元，預估目標價為143.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.11元上修至14.32元，其中最高估值14.8元，最低估值13.9元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.8(14.61)
|15.5
|16.1
|最低值
|13.9(13.9)
|12.25
|13.45
|平均值
|14.35(14.17)
|14.11
|14.56
|中位數
|14.32(14.11)
|14.05
|14.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108.27億
|120.90億
|116.27億
|最低值
|102.30億
|102.03億
|104.90億
|平均值
|105.34億
|109.43億
|111.07億
|中位數
|104.85億
|108.94億
|112.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.03
|3.40
|6.63
|10.90
|12.36
|營業收入
|72.24億
|70.78億
|87.90億
|102.76億
|99.95億
詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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