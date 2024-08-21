search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 居易(6216)下週(8月28日)除息1.65元，預估參考價44.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


居易(6216-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

以今日(8月21日)收盤價46.35元計算，預估參考價為44.7元，息值合計為1.65元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

居易(6216-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為製造及銷售有線無線通信機械器材、電信器材及資訊軟體服務。近5日股價上漲8.09%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 46.35 1.65412 3.57% 0.0
2023/08/30 30.2 1.66703 5.52% 0.0
2022/08/29 32.5 1.6668 5.13% 0.0
2021/08/27 26.1 1.4859 5.69% 0.0
2020/08/26 27.45 1.8685 6.81% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22237.89-0.85%
居易46.35-0.86%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.27
加權指數法興(售) 槓桿5.09

延伸閱讀


Empty