盤後速報 - 居易(6216)下週(8月28日)除息1.65元，預估參考價44.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
居易(6216-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(8月21日)收盤價46.35元計算，預估參考價為44.7元，息值合計為1.65元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
居易(6216-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為製造及銷售有線無線通信機械器材、電信器材及資訊軟體服務。近5日股價上漲8.09%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|46.35
|1.65412
|3.57%
|0.0
|2023/08/30
|30.2
|1.66703
|5.52%
|0.0
|2022/08/29
|32.5
|1.6668
|5.13%
|0.0
|2021/08/27
|26.1
|1.4859
|5.69%
|0.0
|2020/08/26
|27.45
|1.8685
|6.81%
|0.0
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