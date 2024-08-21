search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 順天(5525)下週(8月28日)除權0.6元，預估參考價38.63元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


順天(5525-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。

以今日(8月21日)收盤價40.95元計算，預估參考價為38.63元，權值合計為2.32元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

順天(5525-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。近5日股價上漲4.4%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 40.95 0.0 0.0% 0.6
2024/07/18 41.0 1.2 2.93% 0.0
2023/08/25 26.5 1.5 5.66% 0.6
2022/07/07 23.9 0.3 1.26% 0.0
2021/09/17 25.3 0.5 1.98% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22237.89-0.85%
順天40.951.49%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.27
加權指數法興(售) 槓桿5.09

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

偏強
順天

72.73%

勝率

延伸閱讀


Empty