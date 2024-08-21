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鉅亨速報

盤後速報 - 霖宏(5464)下週(8月28日)除息0.8元，預估參考價29.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


霖宏(5464-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(8月21日)收盤價30.05元計算，預估參考價為29.25元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

霖宏(5464-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層及雙面印刷電路板加工製造及內外銷業務。電子產品及其零配件之設計製造加工修護及銷售業務。前各項產品之進出口貿易業務與投標報價及經銷業務。近5日股價下跌0.5%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 30.05 0.8 2.66% 0.0
2023/08/28 30.15 2.0 6.63% 0.0
2022/08/26 26.8 2.0 7.46% 0.0
2020/09/08 11.6 0.5 4.31% 0.0
2019/09/06 17.95 1.0 5.57% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
霖宏30.050.33%

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加權指數法興(售) 槓桿5.09

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