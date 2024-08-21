盤後速報 - 霖宏(5464)下週(8月28日)除息0.8元，預估參考價29.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
霖宏(5464-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(8月21日)收盤價30.05元計算，預估參考價為29.25元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
霖宏(5464-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層及雙面印刷電路板加工製造及內外銷業務。電子產品及其零配件之設計製造加工修護及銷售業務。前各項產品之進出口貿易業務與投標報價及經銷業務。近5日股價下跌0.5%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|30.05
|0.8
|2.66%
|0.0
|2023/08/28
|30.15
|2.0
|6.63%
|0.0
|2022/08/26
|26.8
|2.0
|7.46%
|0.0
|2020/09/08
|11.6
|0.5
|4.31%
|0.0
|2019/09/06
|17.95
|1.0
|5.57%
|0.0
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