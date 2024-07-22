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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額1.62億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04

台股今日化學工業類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.4%，總成交額1.62億元，大盤占比0.28%。

該產業上漲家數1、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股磐亞(4707-TW)22日10:04股價下跌0.45元，報15.85元，跌幅2.76%。

化學股價指數近5日下跌2.86%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.86% -2.45%
近一月 +2.46% +0.32%
近三月 +6.76% +12.05%
近六月 +19.53% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22265.76-2.64%
磐亞15.75-3.37%

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