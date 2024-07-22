盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額1.62億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04
台股今日化學工業類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.4%，總成交額1.62億元，大盤占比0.28%。
該產業上漲家數1、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股磐亞(4707-TW)22日10:04股價下跌0.45元，報15.85元，跌幅2.76%。
化學股價指數近5日下跌2.86%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.86%
|-2.45%
|近一月
|+2.46%
|+0.32%
|近三月
|+6.76%
|+12.05%
|近六月
|+19.53%
|+18.0%
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