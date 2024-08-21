AMD研發據點落腳台南高雄、採產學合作 經部：強強合作將領先全球
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 17:36
經濟部部長郭智輝今 (21) 日接見 AMD (超微) (AMD-US) 總公司資深副總裁王啟尚一行人，關於外界關切 AMD 的設點計畫，AMD 代表於拜會中向郭智輝表示，將於臺南市、高雄市都設置研發據點，並與臺灣的大學及業者合作，擴大研發能量。
郭智輝今日上午於「2024 台灣機器人與智慧自動化展」開幕典禮後的媒體聯訪時，即語調輕鬆地表示：「下午就知道了」。而在下午接見 AMD (超微) 總公司及台灣分公司一行人時，郭智輝表示，歡迎 AMD 團隊看好臺灣、支持臺灣，與臺灣科技生態系共同創造多贏成果，讓臺灣持續邁向「AI 矽島」，在世界扮演關鍵角色。
經濟部指出，AMD 與臺灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上 AMD 的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。此外，郭智輝也於拜會中向 AMD 介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外 AI 人才，並敦促其加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，AMD 團隊也表達高度興趣。
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