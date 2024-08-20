〈能源盤後〉需求擔憂揮之不去 原油跌至近兩週低點

鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 05:35

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原油期貨價格周一 (19 日) 大跌約 3%，美國基準的 WTI 原油和全球基準的 Brent 原油收近兩周來最低點，係因投資者未能擺脫對需求前景的擔憂，也同時持續關注中東緊張局勢。

另外，天然氣期貨價格大漲 5% 以上，係因氣溫預計變熱，可能提高以天然氣製冷的需求。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.28 美元或 3%，收每桶 74.37 美元，該期貨周二收盤到期。

10 月 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.88 美元或 2.5%，收每桶 73.66 美元，此為交易較活躍的 WTI 期貨。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.02 美元或 2.5%，收每桶 77.66 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 均創 8 月 6 日以來最低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2 %，收每加侖 2.26 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8% ，收每加侖 2.26 美元，為一年多來最低收盤價。

9 月交割的天然氣價格大漲 5.3%，收每百萬 Btu 2.24 美元，為 7 月 22 日以來最高收盤價。

市場驅動力

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，儘管供需平衡相對緊繃，但「擔憂整體經濟健康狀況的情緒繼續增加了下行風險」。

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，能源交易員本周可能將關注民主黨全國代表大會，以了解該黨能源政策可能發生的變化。

交易員還可能從聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五在懷俄明州傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 的演講以及中東局勢的變化中獲得線索。

原油價格上周收低，係因中國經濟和原油需求數據不佳、美國原油庫存意外增加，以及國際能源總署 (IEA) 和石油輸出國組織 (OPEC) 的月度報告。

7 月底哈馬斯高級官員在德黑蘭被暗殺後，市場因擔心伊朗直接對以色列發動攻擊，中斷該地區原油供應，因此上周初提供原油價格支撐力。然而，這場潛在攻擊遲遲未發生，且加薩停火協議前景似乎更有可能因此達成，導致原油市場風險溢價消失。

Sevens Report Research 分析師周一報告寫道：「WTI 原油期貨上周初一度漲至 80 美元 / 桶，但漲勢消退後，期貨價格回吐，到了上周中期又回落至 70 美元 / 桶。這係因地緣政治緊張局勢引發本周初的漲勢，但因對峙情形並未出現重大升級，加上 IEA 的月報和 EIA 的周報數據均謹慎，宛若對石油期貨市場潑了一盆冷水。」

其他能源交易

天然氣逆勢而上，大幅走高，觸及約 4 周以來的最高點。

施耐德電機的 Fraser 表示，天然氣大漲，可能至少部分歸因於近期的天氣預期，「幾乎整個美國，特別是中西部地區，天氣明顯偏向變暖」。