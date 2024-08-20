機器人大展前夕，把握機會!!這幾檔AI股走勢快壓不住了!!

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 19:00

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週二行情在昨晚美股開平走高的背景之下，台北股市期現貨同步開高，終場雖沒有一舉收復季線，然行情反彈至目前為止，已來到季線收復戰的關鍵戰區，行情將在此持續震盪，搭配明天起又是眾所矚目的 2024 年 AI 機器人大展，在股災洗盤換手過後，又來到要壓不住的位置了。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，這次台北機器人大展即將於明天起至週六在台北南港展覽館登場，本次展覽全名為「Intelligent Asia 2024」，為機器人與自動化工業等九大主題的聯展，據了解，全球約有一千多家科技製造業廠商參展，規模高達 4500 個展位。九大主題共包含了集結自動化、機器人、3D 列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等。雖然市場一再傳出輝達執行長黃仁勳將來台出席機器人大展，但這也僅是市場傳聞，藉此來達到大展宣傳的目的，由於輝達 NVIDIA 在 28 號要舉辦法說會，執行長黃仁勳來台出席機器人大展的機率可能沒有外傳那麼高，不過是不是真會來，明天就知道囉。

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大華國際投顧鄭瑞宗指出，不管輝達執行長來不來，AI 供應鏈的相關股價在股災後大多皆迅速回到起跌點附近，有的甚至還超越大盤，以上週分亨的台積電 HBM 設備飆股 (3167-TW) 大量來說，今天的表現就很出色，股價漲停鎖住再創波段新高。大量 HBM 相關設備通過台積電認證，陸續逐步交貨，且營收已連續 10 個月年增率為正，今年 6 月年增率高達 108%，七月更高達 167%，在 HBM 新設備帶動之下，後面業績動能只能用強上加強來形容，今年保守估計每股都能賺 4 元以上，在大趨勢的帶動下，明年更可樂觀期待。

身為設備股龍頭的 (3131-TW) 弘塑這波漲到 2090 元，本益比高達 70 倍，大幅拉高其他設備股比價空間，由此看大量這檔股票，股價挑戰歷史新高 111.5 元並不是問題，鄭瑞宗分析師的會員 78 元買進大量至今日股價鎖漲停的 96.5 元大賺 23.7%，會員大賺續抱中，也恭喜之前有在鄭老師的官方 LINE 帳號留言，提前得到提前布局機會的所有粉絲們，今天都是大贏家。空手的投資人也可趁拉回時找機會切入，一起迎頭趕上。或是點擊加入 LINE 官方帳號，搶先市場獲取更多產業資訊。

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AI 機殼相關則持續看好 (3013-TW) 晟銘電，這些股票都很早就再攻回季線以上，皆是強於大盤的個股，真的就是怎麼下去就怎麼漲上來。晟銘電 6、7 兩月營收連創新高，第四季估計 (2382-TW) 廣達還有新機殼訂單，單季每股 EPS 上看 1.5~2 元，明年更可樂觀看待，這種業績走向股價創新高是早晚的事情，鄭老師的會員一樣持股獲利抱牢中。

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