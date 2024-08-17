〈能源盤後〉需求擔憂超越中東局勢不安 原油下跌 WTI本周收低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-17 05:54

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能源商品價格

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9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.51 美元或 1.9%，收每桶 76.65 美元，盤中低點一度達 75.54 美元。近月 WTI 原油本周收低 0.3%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.36 美元或 1.7%，收每桶 79.68 美元，但本周近月 Brent 原油仍較上周五收盤價高出 2 美分。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2 %，收每加侖 2.31 美元，本周收低近 3.4%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1% ，收每加侖 2.33 美元，本周收低 0.5%。

9 月交割的天然氣價格下跌 3.4%，收每百萬 Btu 2.12 美元，本周收低 0.9%。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯泰勒 · 里奇 (Tyler Richey) 表示，WTI 原油本周下跌至新低，係因數據顯示，中國進口下降和煉油廠投入需求表明中國經濟進一步放緩，將給全球總需求帶來壓力。(中國 7 月煉油廠開工量年減 6.1%)

里奇指出，國際能源總署 (IEA) 周四發布一份負面報告，提及未來幾季實體市場可能浮現過剩情形，此前美國能源資訊局 (EIA) 周三公布上周原油庫存意外增加，均打擊市場情緒。

里奇表示，上周原油跟著美股反彈而上漲，但本周原油陷入困境，僅獲得一些支撐力，來自美國通膨進一步放緩和零售銷售強勁，從而增強 Fed 9 月降息預期。另外，本周開局走漲係因以色列和伊朗之間緊張局勢加劇，地緣政治所推動。

哈馬斯高級官員上個月末在德黑蘭被暗殺後，伊朗威脅要對以色列進行報復性打擊，提供了原油價格支撐力。美軍已將軍事能力調入該地區，並施加外交壓力，以遏制兩國之間直接敵對行動的爆發。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，儘管如此，隨著加薩停火談判的進行，地緣政治方面的情況有所緩解。

展望未來，里奇表示，「地緣政治緊張局勢仍然對市場產生影響，依舊存有適度的恐懼買盤。然而，隨著夏日駕駛季進入尾聲，擔憂經濟衰退的情緒更容易影響市場，中東局勢升級帶來的油價反彈都可能上限鎖在偏低的 80 多美元區間。」

里奇表示，當前原油價格水準持續反映出「經濟軟著陸」，但如果未來幾周或幾月硬著陸的可能性變大，油價預計將下跌，WTI 原油將跌向中偏低的 60 多美元價位，「這不僅有可能，而且很有可能」。