鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.31元，預估目標價為480元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.16元上修至22.31元，其中最高估值24.3元，最低估值19.8元，預估目標價為480元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.3(24.3)
|25.25
|28
|最低值
|19.8(19.8)
|23.11
|24.83
|平均值
|22.26(22.17)
|24.28
|26.73
|中位數
|22.31(22.16)
|24.22
|27.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,294,000
|33,610,000
|36,282,000
|最低值
|29,081,000
|31,457,000
|33,054,000
|平均值
|29,529,980
|32,438,870
|35,246,900
|中位數
|29,443,000
|32,409,160
|35,414,340
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.73
|21.07
|18.15
|16.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,913,391
|28,951,432
|29,024,108
|24,414,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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