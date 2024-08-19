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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.87元，預估目標價為353元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.13元下修至18.87元，其中最高估值19.76元，最低估值16.57元，預估目標價為353元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值19.76(19.76)28.93
最低值16.57(16.57)21.19
平均值18.62(18.65)24.13
中位數18.87(19.13)23.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值19,597,00024,642,000
最低值18,275,00019,400,000
平均值18,729,13022,009,570
中位數18,686,50022,205,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.7211.595.54.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,957,97114,632,77212,649,18910,728,583

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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