鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.87元，預估目標價為353元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.13元下修至18.87元，其中最高估值19.76元，最低估值16.57元，預估目標價為353元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|19.76(19.76)
|28.93
|最低值
|16.57(16.57)
|21.19
|平均值
|18.62(18.65)
|24.13
|中位數
|18.87(19.13)
|23.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|19,597,000
|24,642,000
|最低值
|18,275,000
|19,400,000
|平均值
|18,729,130
|22,009,570
|中位數
|18,686,500
|22,205,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.72
|11.59
|5.5
|4.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,957,971
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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