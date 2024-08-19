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鉅亨速報

盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(20)日除權息3.7元，參考價54.57元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


擎邦(6122-TW)次交易(20)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.2元，股票股利0.5元，合計股利3.7元。

首日參考價為54.57元，相較今日收盤價60.50元，權息值合計為5.93元，股息殖利率5.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 60.50 3.2 5.29% 0.5
2023/08/29 41.2 0.9 2.18% 0.3
2022/11/22 15.85 0.0 0.0% 0.2
2022/10/04 15.5 0.4 2.58% 0.0
2021/09/17 11.0 0.3 2.73% 0.0

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