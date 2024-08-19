盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(20)日除權息3.7元，參考價54.57元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
擎邦(6122-TW)次交易(20)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.2元，股票股利0.5元，合計股利3.7元。
首日參考價為54.57元，相較今日收盤價60.50元，權息值合計為5.93元，股息殖利率5.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|60.50
|3.2
|5.29%
|0.5
|2023/08/29
|41.2
|0.9
|2.18%
|0.3
|2022/11/22
|15.85
|0.0
|0.0%
|0.2
|2022/10/04
|15.5
|0.4
|2.58%
|0.0
|2021/09/17
|11.0
|0.3
|2.73%
|0.0
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