盤後速報 - 牧德(3563)次交易(20)日除息1元，參考價354.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
牧德(3563-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為354.0元，相較今日收盤價355.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|355.00
|1.0
|0.28%
|0.0
|2024/06/17
|413.5
|6.0
|1.45%
|0.0
|2023/11/20
|198.5
|1.0
|0.5%
|0.0
|2023/06/07
|215.5
|8.0
|3.71%
|0.0
|2022/11/22
|133.5
|2.0
|1.5%
|0.0
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