search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 牧德(3563)次交易(20)日除息1元，參考價354.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


牧德(3563-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為354.0元，相較今日收盤價355.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 355.00 1.0 0.28% 0.0
2024/06/17 413.5 6.0 1.45% 0.0
2023/11/20 198.5 1.0 0.5% 0.0
2023/06/07 215.5 8.0 3.71% 0.0
2022/11/22 133.5 2.0 1.5% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
牧德3556.77%

相關權證

牧德法興(購) 槓桿5.06
牧德法興(購) 槓桿6.87

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭吞噬

中弱短強
牧德

74.07%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
牧德

74.07%

勝率

#上升三法

中弱短強
牧德

74.07%

勝率

延伸閱讀


Empty