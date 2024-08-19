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鉅亨速報

盤後速報 - 福裕(4513)次交易(20)日除權息0.8元，參考價75.42元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


福裕(4513-TW)次交易(20)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.7元，合計股利0.8元。

首日參考價為75.42元，相較今日收盤價80.80元，權息值合計為5.38元，股息殖利率0.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 80.80 0.1 0.12% 0.7
2019/07/19 11.35 0.8 7.05% 0.0
2016/07/21 9.3400002 0.5 5.35% 0.0
2009/07/07 10.5 0.5 4.39% 0.0
2008/07/11 16.6 1.7 10.24% 0.0

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