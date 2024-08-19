盤後速報 - 福裕(4513)次交易(20)日除權息0.8元，參考價75.42元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
福裕(4513-TW)次交易(20)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.7元，合計股利0.8元。
首日參考價為75.42元，相較今日收盤價80.80元，權息值合計為5.38元，股息殖利率0.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|80.80
|0.1
|0.12%
|0.7
|2019/07/19
|11.35
|0.8
|7.05%
|0.0
|2016/07/21
|9.3400002
|0.5
|5.35%
|0.0
|2009/07/07
|10.5
|0.5
|4.39%
|0.0
|2008/07/11
|16.6
|1.7
|10.24%
|0.0
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