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鉅亨速報

盤後速報 - 牧德(3563)下週(8月20日)除息1元，預估參考價323.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


牧德(3563-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月13日)收盤價324.50元計算，預估參考價為323.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

牧德(3563-TW)所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。近5日股價上漲15.05%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 324.50 1.0 0.31% 0.0
2024/06/17 413.5 6.0 1.45% 0.0
2023/11/20 198.5 1.0 0.5% 0.0
2023/06/07 215.5 8.0 3.71% 0.0
2022/11/22 133.5 2.0 1.5% 0.0

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