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鉅亨速報

盤後速報 - 新光15年IG金融債(00844B)次交易(20)日除息0.5元，參考價34.18元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


新光15年IG金融債(00844B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為34.18元，相較今日收盤價34.68元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 34.68 0.5 1.44% 0.0
2024/05/21 33.4 0.32 0.96% 0.0
2024/03/01 32.92 0.36 1.09% 0.0
2023/11/20 31.26 0.375 1.2% 0.0
2023/08/18 31.55 0.33 1.05% 0.0

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