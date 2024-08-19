盤後速報 - 新光15年IG金融債(00844B)次交易(20)日除息0.5元，參考價34.18元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
新光15年IG金融債(00844B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為34.18元，相較今日收盤價34.68元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|34.68
|0.5
|1.44%
|0.0
|2024/05/21
|33.4
|0.32
|0.96%
|0.0
|2024/03/01
|32.92
|0.36
|1.09%
|0.0
|2023/11/20
|31.26
|0.375
|1.2%
|0.0
|2023/08/18
|31.55
|0.33
|1.05%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資賣超92億大砍4檔雙D股轉進債券ETF 7月來賣超2380億
- 8月除息金融債ETF 00786B、00844B年化配息率近6%最甜
- 盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(20)日除權息3.7元，參考價54.57元
- 盤後速報 - 德英(4911)次交易(20)日除權息1.17元，參考價52.76元
上一篇
下一篇